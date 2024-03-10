Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Mondihome Kayserispor ile Atakaş Hatayspor RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Mücadele iki tarafında karşılıklı attığı goller sonucu 1-1 berabere sonuçlandı.
Maçta gol perdesini 2. dakikada Atakaş Hatayspor'da Doğukan Sinik açtı. Mondihome Kayserispor'da ise
Mehdi Bourabia 23. dakikada skora eşitlik getirdi.
Mondihome Kayserispor'da 72. dakikada doğrudan kırmızı kart gören Arif Kocaman takımını 10 kişi bıraktı.
Maç 1-1 eşitikle sonuçlanırken Burak Yılmaz'ın ekibi puanını 36'a yükseltti. Volkan Demirel'in Atakaş Hatayspor'u ise 30 puana yükseldi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Mondihome Kayserispor deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Atakaş Hatayspor ise sahasında Yılport Samsunspor'u ağırladı.