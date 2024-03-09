Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşma, deplasman ekibi Corendon Alanyaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Maçta gol perdesini Corendon Alanyaspor'da Ahmed Hassan 49. dakikada attığı golle açtı.
EMS Yapı Sivasspor'da ise son zamanların formda ismi Rey Manaj 64. dakikada attığı golle skora eşitlik getirdi.
Oğuz Aydın 79. dakikada attığı golle takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı ve aynı zamanda maçın skorunu tayin etti.
EMS Yapı Sivasspor'un aldığı yenilgiyle beraber 8 maçlık yenilmezlik serisi son buldu. Bülent Uygun'un öğrencileri 38 puanda kaldı.
Son zamanların formda takımı Corendon Alanyaspor ise aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında EMS Yapı Sivasspor deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'un konuğu olacak.
Corendon Alanyaspor ise sahasında Mondihome Kayserispor'u konuk edecek.