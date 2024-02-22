Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı 23 Şubat Cuma, 24 Şubat Cumartesi, 25 Şubat Pazar ve 26 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında 23 Şubat Cuma günü saat 20.00'da Karadeniz derbisinde Samsunspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligde 27. hafta 26 Şubat Pazartesi günü yapılacak Galatasaray - Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.
SÜPER LİG'DE 27. HAFTANIN PROGRAMI ŞÖYLE:
23 Şubat Cuma
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
24 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK - RAMS Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
25 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Corendon Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş
26 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor