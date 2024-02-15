Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Cuma günü oynanacaklar maçlarla başlayacak. Şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında kıran karına yarış devam ederken Süper Lig'de 26. haftada düdük çalacak hakemlerde belli oldu.
İŞTE GÖREV YAPACAK HAKEMLER:
16 ŞUBAT CUMA
20.00: Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Kadir Sağlam)
17 Şubat Cumartesi
13.30: Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Mehmet Türkmen)
16.00: Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Ümit Öztürk)
19.00: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Arda Kardeşler)
18 Şubat Pazar
13.30: Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Bahattin Şimşek)
16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Halil Umut Meler)
16.00: Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Zorbay Küçük)
19.00: MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ali Şansalan)
19 Şubat Pazartesi
20.00: RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Oğuzhan Çakır)
20.00: Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)