Trendyol Süper Lig'de 26. hafta heyecanı Cuma günü oynanacaklar maçlarla başlayacak. Şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattında kıran karına yarış devam ederken Süper Lig'de 26. haftada düdük çalacak hakemlerde belli oldu.

İŞTE GÖREV YAPACAK HAKEMLER:

16 ŞUBAT CUMA

20.00: Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Kadir Sağlam)

17 Şubat Cumartesi

13.30: Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor (Mehmet Türkmen)

16.00: Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor (Ümit Öztürk)

19.00: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

18 Şubat Pazar

13.30: Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Bahattin Şimşek)

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor (Halil Umut Meler)

16.00: Gaziantep FK-Yılport Samsunspor (Zorbay Küçük)

19.00: MKE Ankaragücü-Galatasaray (Ali Şansalan)

19 Şubat Pazartesi

20.00: RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor (Oğuzhan Çakır)

20.00: Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tugay Kaan Numanoğlu)