Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig şampiyonunu açıkladılar

Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig şampiyonunu açıkladılar

Futbol veri sitesi Euro Club Index, 25. hafta itibarıyla Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun puan durumunu açıkladı. Verilere göre, sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takım belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 13.02.2024- 14:54