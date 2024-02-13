Süper Lig'de 25. hafta geride kalırken, veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'e dair şampiyonluk ve küme düşme tahminlerini güncelledi.
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Süper Lig şampiyonunu açıkladılar
Futbol veri sitesi Euro Club Index, 25. hafta itibarıyla Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun puan durumunu açıkladı. Verilere göre, sezonun şampiyonu ve küme düşecek 4 takım belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 13.02.2024- 14:54
İşte Euro Club Index verilerine göre Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun şampiyonu ve küme düşecek takımlar...
Verilere göre; ligi son sırada tamamlayacak takım İstanbulspor oldu. Sarı-siyahlılar sezonu 19 puanla tamamlayıp küme düşecek.