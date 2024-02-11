İstanbulspor - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında İstanbulspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor. 3 maçtır galip gelemeyen İstanbulspor evinde rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor. 7 maçtır galibiyete hasret olan Marius Sumucida'nın öğrencileri ise deplasmanda galip gelip galibiyet orucunu bozmak istiyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2024- 15:55