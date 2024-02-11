Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında İstanbulspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
3 maçtır galip gelemeyen İstanbulspor evinde rakibini mağlup edip çıkışa geçmek istiyor.
7 maçtır galibiyete hasret olan Marius Sumucida'nın öğrencileri ise deplasmanda galip gelip galibiyet orucunu bozmak istiyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
İSTANBULSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
İstanbulspor - Gaziantep FK maçı 11 Şubat Pazar günü saat 16.00'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇ 11'LERİ:
İstanbulspor: Alp Arda, Okan, Deli, Mehmet Yeşil, Sambissa, Ali, Vorobjovas, Vefa, Loshaj, Emir Kaan, Mendy
Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda, Mustafa, Morais, Monteiro, Maxim, Markovic, Ogün, N'Koulou, Dragus