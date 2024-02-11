EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor CANLI ANLATIM (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Süper Lig'de son maçında MKE Ankaragücü ile berabere kalan EMS Yapı Sivasspor sahasında kazanmak istiyor. Ligde 24. haftada Tümosan Konyaspor'la berabere kalan Çaykur Rizespor deplasmanda 3 puan hedefliyor. Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 11.02.2024- 13:25