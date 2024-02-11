Trendyol Süper Lig'in 25. hafta karşılaşmasında EMS Yapı Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Süper Lig'de son maçında MKE Ankaragücü ile berabere kalan EMS Yapı Sivasspor sahasında kazanmak istiyor.
Ligde 24. haftada Tümosan Konyaspor'la berabere kalan Çaykur Rizespor deplasmanda 3 puan hedefliyor.
Bu maçı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
EMS YAPI SİVASSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor maçı 11 Şubat Pazar günü saat 13.30'da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak ekrana geliyor.
MAÇ 11'LERİ:
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Appindangoye, Poungouras, Murat, Charisis, İbrahim, Bartuğ, Uğur, N'Jie, Manaj
Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Gaich