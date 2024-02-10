Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez stat tartışmasında karşı karşıya!

Fenerbahçe ve Galatasaray bu kez stat tartışmasında karşı karşıya!

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışında rekabet içerisinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray, bu kez stat tartışmasında karşı karşıya geldi. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.02.2024- 06:40