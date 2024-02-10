Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile Eryaman Stadı'nda oynadığı maçtan çok, kötü zemin tartışıldı.
18 Şubat'ta aynı statta Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapıp, karşılaşmanın başka bir statta oynanmasını talep edecek.
Ancak; Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'nin ise Gaziantep FK ile yine bozuk zeminde oynadığı maçı örnek göstereceği ve Aslan'a bir ayrıcalık tanınmaması gerektiği görüşünü savunduğu gelen haberler arasında.
Fenerbahçe yetkilileri, olası stat değişikliğinin pozitif ayrımcılığa gireceğini belirtirken, Galatasaray'ın başvurusu sonrası tartışmalar büyüyecek gibi görünüyor.
Ankaragücü Basın Sözsücü Hüseyin Aytekin, "Stat bakımda. 10 gün sonra zemin düzelecek" dedi.
Ankaragücü'nün maçlarını oynadığı stadın zemindeki bozulmalar, sosyal medyada da büyük tartışma yarattı.