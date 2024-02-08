Trendyol Süper Lig'de 25. hafta heyecanı 9 Şubat Cuma, 10 Şubat Cumartesi, 11 Şubat Pazar ve 12 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında 9 Şubat Cuma saat 20.00'da Adana Demirspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligde 25. hafta, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak 3 maçla tamamlanacak.
Süper Lig'de 25. haftanın programı şöyle:
9 Şubat Cuma
20.00 Adana Demirspor - Kasımpaşa
10 Şubat Cumartesi
16.00 Fatih Karagümrük - Pendikspor
19.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir
11 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 İstanbulspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - MKE Ankaragücü
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
12 Şubat Pazartesi
17.00 Trabzonspor - Hatayspor
20.00 Samsunspor - Antalyaspor
20.00 Kayserispor - Beşiktaş