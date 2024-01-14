Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Yılport Samsunspor sahasında EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Kritik mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Karadeniz temsilcisi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında Yılport Samsunspor ile EMS Yapı Sivasspor kozlarını paylaştı.

Maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Samsunspor oldu. Ev sahibi takımın galibiyet gollerini 4. dakikada Rick van Drongelen ve 36. dakikada Carlo Holse kaydetti.

Samunspor'da Landry Dimata 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Sivasspor'da ise Fode Koita maçın 60. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Samsunspor 21 puanla 16. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 25 puanla 11. sırada kaldı.