Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.
Ev sahibi ekipte 59. dakikada Muammer Sarıkaya'nın attığı gol ve konuk takımın 78'de Sokol Cikalleshi ile attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.
Bu sonucun ardından İstanbulspor 7 puana yükseldi. 2 maç sonra puan kazanan Konyaspor ise 19 puana ulaştı.
Ligin 21. haftasında Konyaspor sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise Mondihome Kayserispor deplasmanında sahne alacak.