Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta karşılaşmasında İstanbulspor ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Ev sahibi ekipte 59. dakikada Muammer Sarıkaya'nın attığı gol ve konuk takımın 78'de Sokol Cikalleshi ile attığı gol VAR incelemesi sonucu iptal edildi.

Bu sonucun ardından İstanbulspor 7 puana yükseldi. 2 maç sonra puan kazanan Konyaspor ise 19 puana ulaştı.

Ligin 21. haftasında Konyaspor sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. İstanbulspor ise Mondihome Kayserispor deplasmanında sahne alacak.