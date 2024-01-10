Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Adana Demirspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor - İstanbulspor maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
A. Demirspor: Mahammadaliyev, Yusuf Erdoğan, Gravillon, Semih, İsmail, Stambouli, Michut, Akintola, Emre Akbaba, Nani, Yusuf Barasi.
İstanbulspor: Alp, Coly, Mehmet, Okan, Duhaney, Loshaj, Vorobjovas, Deli, Jackson, Ndao, Ethemi.
ADANA DEMİRSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Adana Demirspor - İstanbulspor maçı 10 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 2'de canlı izleyebilirsiniz.