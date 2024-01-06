Süper Lig'in 19'uncu haftasında Başakşehir, sahasında ağırladığı Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldı.

3'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Piatek'in sağ çaprazdan sert şutunda top az farka yandan auta çıktı.

31'inci dakikada Başakşehir'in sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Dubois geçti. Dubois'in ceza sahasına yaptığı ortada Ba'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

42'nci dakikada orta alandaki Michut'un pasıyla sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası dışından sert vurdu. Top kaleci Volkan Babacan'ın müdahalesiyle kornere gitti.

42'nci dakikada kullanılan kornerde savunmadan seken topu ceza sahası dışında önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Akintola'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

45'inci dakikada hafif sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı penaltı noktasına ortaladı. Savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Emre Akbaba'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşta top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.

45+2'nci dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Cisse'nin kafa vuruşunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

47'nci dakikada Emre Akbaba'nın pasıyla rakip kaleye doğru hareketlenen Akintola, savunmadan seken topu önünde bulduktan sonra ceza sahasına girdi. Akintola'nın kaleci ile karşı karşıya kaldıktan sonra yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

70'inci dakikada merkezde topla buluşan Lima, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Piatek'e aktardı. Piatek'in sert şutunda top üstten auta çıktı.

71'inci dakikada kaleci Magomedaliev'in uzaklaştırmak istediği top Emirhan İlkhan'ın önünde kaldı. Emirhan'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu izleyen hakem Turgut Doman, kale vuruşu kullanılırken Piatek'in ceza sahası çizgisine basması ve vuruş yapılmadan içeri girmesi sebebiyle golü iptal etti.

Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.