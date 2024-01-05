Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. 4 golün çıktığı mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
G.Antep FK'nın gollerini 12. dakikada Denis Dragus ve 49'da Ogün Özçiçek kaydetti. Konuk takımın golleri ise 77. dakikada Erdem Özgenç (p) ve 80'de Erencan Yardımcı'dan geldi.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 20 puana yükseldi. 6 maçtır kazanamayan Pendikspor ise 15 puana ulaştı.
Ligin 20. haftasında Gaziantep FK deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Pendikspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak.