Başakşehir Sivasspor maçı CANLI İZLE (Rams Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmasında Rams Başakşehir sahasında EMS Yapı Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanıp alt sıralardan kurtulmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.12.2023- 17:23