Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Rams Başakşehir ile EMS Yapı Sivasspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR SİVASSPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Berkay, Deniz, Abeid, Pelkas, Figueiredo, Piatek.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Burak Kapacak, N'Jie, Manaj.
BAŞAKŞEHİR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Sivasspor maçı 19 Aralık Salı günü saat 17:00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.