Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiş düdüğünden sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırı gerçekleşmişti.
Bu olayın ardından 16. hafta yerine 17. haftadan devam edileceği açıklanmıştı.
Cezalı futbolcular, Süper Lig'de 16. hafta yerine 17. haftada cezalarını çekmeye başlayacaklar.
CEZALI FUTBOLCULAR İSE ŞÖYLE:
Fernando Muslera - Sarı kart
Samet Akaydin - Sarı kart
Güven Yalçın - Sarı kart
Otabek Shukurov - Sarı kart
Federico Ceccherini - Sarı kart
Adam Buksa - Sarı kart
Ali Sowe - Kırmızı kart
Emirhan Topçu - Kırmızı kart
Erdal Rakip - Kırmızı kart
Jerome Opoku - Kırmızı kart