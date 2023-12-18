Süper Lig'de futbolcuların cezalarını çekeceği maçlar değişti!

Süper Lig'e hakem Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırının ardından ara verilmesiyle beraber 16. hafta yerine 17. haftadan devam edileceği açıklanmıştı. Böylelikle takımların da ceza çekeceği maçlar değişti. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 18.12.2023- 13:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023- 13:48