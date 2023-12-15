Hakemlerden flaş karar! Maçlara çıkacaklar mı?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemler, hafta içi oynanacak olan maçlara çıkma kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir araya gelen hakemler, hafta için oynanacak maçlara çıkma kararı aldı. Federasyon, gün içerisinde yazılı bir açıklama yaparak konuyla ilgiki detayları açıklayacak.

Bu hafta sonu hakemler ve aileleri için gerçekleştirilmesi planlanan "kamp/seminer" ise iptal edildi. Hakemlerin 1-2 gün içerisinde evlerine döneceği öğrenildi.

"HAKEMLERİN MAÇA ÇIKMAMA GİBİ BİR TALEBİ YOK"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ise yaptığı açıklamada hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadığını söyledi.