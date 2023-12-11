Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor mücadelesini haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI 11'LERİ:
Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Radakovic, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Cephas, Ali Sowe.
Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer, Shelvey, Mithat, Varesanovic, Sauer, Zeqiri, Minchev.
ANKARAGÜCÜ - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Ankaragücü - Rizespor maçı 11 Aralık Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.