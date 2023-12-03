Recep Uçar: Her plana hazırlıydık!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor evinde Mondihome Kayserispor'ı konuk etti.

Mücadele konuk ekip Mondihome Kayserispor'un son dakikada attığı golle 1-0 sonuçlandı.

Maç sonrasında teknik direktör Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

İŞTE RECEP UÇAR'IN AÇIKLAMALARI:

"HER PLANA HAZIRLIKLIYDIK"

"Trabzon ülkenin en zor deplasmanlarından biri. Son 5 maçta kaybetmeyen 2 takımın maçı bu anlamda önemliydi. Belirli hücum opsiyonları olan, planlı hareket eden bir takım Trabzonspor. Hepsine hazırlıklıydık. Oyun kalitesi çok yukarı çıkmadı ilk yarıda. İkinci yarıda savunma olarak iyi durduk, finalleri iyi yapamadık. Hata yapanın kaybedeceği bir maçtı. Biz son dakikalarda bulduğumuz golle kazandık."