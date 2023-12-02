Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Mücadele Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karşılaşmada takımının ilk golüne imza atan Cedric Bakambu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BAKAMBU'NUN AÇIKLAMALARI:

"ÇOK MUTLUYUM"

"Çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi maçları sonrası böyle maçlar zor olur. Yedek oyuncuların önemi, böyle maçlarda daha çoktur. Ben de oyuna girip golümü attım.

"BU SENE FORMA REKABETİ ZOR"

"Bu sene forma rekabeti zor ve çok üst düzeyde. Ben de mücadele devam ediyorum. İlerleyen dönemlerde daha iyi olup hocamızı etkilemeye çalışacağım."