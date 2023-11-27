Süper Lig'de bir hakem sakatlığı daha yaşandı!

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Başakşehir ile Siltaş Yapı Pendikspor karşılaştı. Mücadele oynanırken bir hakem sakatlığı yaşandı. Maçta ikinci yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı. İşte detaylar...

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Başakşehir Futbol Kulübü ile Pendikspor arasında oynanan maçta ikinci yardımcı hakem Cemil Tunç sakatlandı.

Pozisyonu takip ederken depar atmak zorunda kalan Cemil Tunç, sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sol arka adalesinde sorun yaşadığı gözlenen yan hakem, sedyeyle kenara getirildi. Tedavisi saha kenarında devam eden Cemil Tunç'un yerine dördüncü hakem Oğuzhan Çakır yan hakemliğe geçti. Yaklaşık 6 dakika süren tedavi ve hazırlıkların ardından Cemil Tunç, dördüncü hakem olarak maça devam edebildi.