Pendikspor - Galatasaray maçı Pendik Stadyumu'nda oynanacak
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Pendikspor'un konuğu olacak. Maçın nerede oynanacağı tartışılırken müsabakanın Pendik Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 27.11.2023- 15:19 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023- 15:36
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Pendikspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Müsabaka 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.
Maçın nerede oynanacağı merak konusu olurken TFF'den yapılan açıklamada müsabakanın Pendik Stadyumu'nda oynanacağı belirtildi.
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