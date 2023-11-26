Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları sürüyor.
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe peşindeydi! Timo Werner transfer kararını verdi
Son dakika transfer haberi: Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, santrfor bölgesine takviye için rotayı Almanya'ya çevirmişti. RB Leipzig forması giyen Timor Werner'i kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilere yıldız oyuncudan transfer haberi geldi. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mahmud ÇAPUTLU)
Teknik Direktör İsmail Kartal'ın isteklerine göre hareket eden yönetim, eksik bölgelere nokta atışı takviyeler planlıyor.
Sarı-lacivertli ekip ocak ayında bir yıldız santrforu kadrosuna katmak istiyor.