Süper Lig'in 13'üncü haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.
Haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:
25 KASIM CUMARTESİ
13.30 İstanbulspor - Hatayspor: Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
16.00 Konyaspor - Kasımpaşa: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Şansalan
26 KASIM PAZAR
13.30 Kayserispor - Adana Demirspor: Kadir Sağlam
16.00 Samsunspor - Beşiktaş: Abdülkadir Bitigen
16.00 Antalyaspor - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
19.00 Fenerbahçe - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
27 KASIM PAZARTESİ
20.00 Başakşehir FK - Pendikspor: Cihan Aydın
20.00 Sivasspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan