Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Mondihome Kayserispor kozlarını paylaştı. 7 gollü mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 4-3 kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa ile Mondihome Kayserispor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

7 golün çıktığı zorlu maçtan galip ayrılan taraf, 4-3'lük skorla Mondihome Kayserispor oldu.

Sarı-kırmızılılara 3 puanı getiren golleri 12. dakikada Ali Karimi, 27. dakikada Sadık Çiftpınar (kk), 44. dakikada Boa Morte ve 47. dakikada Mame Thiam kaydetti.

Kasımpaşa'nın golleri ise 36. dakikada Mamadou Fall, 50. dakikada Nuno da Costa ve 74. dakikada penaltı atışında Aytaç Kara'dan geldi.

Bu sonuçla Kayseri temsilcisi, ligdeki galibiyet serisini 4 maça çıkardı.