Trendyol Süper Lig'in 10. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip Ankaragücü 2-0 kazandı.
Karşılaşmada gol perdesini 71. dakikada Efkan Bekiroğlu açtı.
Ev sahibi ekipte farkı 2'ye çıkaran golü ise 75. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Ankara ekibi aldığı galibiyetle puanını 12 yaptı.
Samsunspor ise 2 puanla son sırada kaldı.
SAMSUNSPOR'DA KABUS DEVAM EDİYOR!
Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor'da kötü gidişat sürüyor.
Karadeniz ekibinin Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmuyor.