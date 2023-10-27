Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte yanıtları...

Hatayspor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Kayserispor maçı 27 Ekim Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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