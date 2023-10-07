Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Ankaragücü ile Kayserispor kozlarını paylaşacak. Ankaragücü - Kayserispor mücadelesini haberimizden takip edebilisiniz...
ANKARAGÜCÜ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ankaragücü - Kayserispor maçı 7 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
MKE Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Tolga, Efkan, Rodrigues, Cephas, Morutan, Bajic.
Kayserispor: Bilal, Uzodimma, Attamah, Jeanvier, Carole, Kemen, Aylton Boa Morte, Kartal, Ramazan, Mane, Thiam.