Trendyol Süper Lig'de heyecan 5. hafta karşılaşmalarıyla devam etti.
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti. Peki yeni favori Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı yoksa Trabzonspor mu? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2023- 18:28
Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.
Galatasaray ise Samsunspor engelini 4-2 geçmeyi başardı.