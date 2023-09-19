Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte favori takım

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada oynanan maçların ardından şampiyonluk oranları da değişti. Peki yeni favori Beşiktaş mı, Fenerbahçe mi, Galatasaray mı yoksa Trabzonspor mu? İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.09.2023- 18:28