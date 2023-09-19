Fenerbahçe ve Galatasaray PFDK'ya sevk edildi!
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Süper Lig’in 5. haftası sonrası aralarında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da bulunduğu 5 takım Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. İşte detaylar...
Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 19.09.2023- 23:17
Gaziantep FK da, aynı müsabakadaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' ve 'saha olayları' nedeniyle sevkine karar verildi.
Galatasaray, Samsunspor ile oynadığı Süper Lig müsabakasındaki saha olayları nedeniyle; Fenerbahçe'nin de Antalyaspor maçındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.
Ayrıca Trabzonspor, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig mücadelesindeki 'saha olayları' ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.