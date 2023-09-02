Trendyol Süper Lig'in 4. hafta karşılaşmasında RAMS Başakşehir ile TÜMOSAN Konyaspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Ba, Cemali, Mehdi, Berkay, Deniz Türüç, Figueiredo, Serdar Gürler, Piatek.
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Bruno, Cicaldau, Michalak, Muric, Cikalleshi.
BAŞAKŞEHİR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Konyaspor maçı 2 Eylül Cumartesi günü saat 19.15'te başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.