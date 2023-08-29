Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre ligde 4'üncü hafta maçlarının hakemleri şöyle:

1 EYLÜL CUMA

21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Erkan Özdamar

21.00 Çaykur Rizespor - Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

2 EYLÜL CUMARTESİ

19.15 Pendikspor - Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.15 Başakşehir FK - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Antalyaspor - Kayserispor: Yasin Kol

21.45 Gaziantep FK - Galatasaray: Ali Şansalan

3 EYLÜL PAZAR

19.15 Samsunspor - İstanbulspor: Burak Şeker

19.15 Beşiktaş - Sivasspor: Zorbay Küçük

21.45 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Hatayspor - Adana Demirspor: Sarper Barış Saka