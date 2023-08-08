TFF'den kural değişikliği!

TFF Hakem Eğitimi Danışmadı Hugh Dallas, maçlardaki hakemlere ve rakip hayetin alanlarına yönelik yapılan agresif davranışlara izin vermeyeceklerini belirterek "Teknik alandaki yetkililerin davranışlarına karşın son derece duruş sergileyeceğiz. Bu konuda kararlı şekilde saygısızlık, gösteren, aşırı agresif tutum sergileyen, aşağılayıcı, rahatsız edici tutumda müsabakanın hakemlerine bu şekilde davranış kişiler kesinlikle ihraç edilecek. Rakip takımın teknik alanına giriyorsa, yine aynı şekilde ihraç edilecek. Teknik alandaki kişiler kesinlikle sorumlu davranış sergilemeliler. Bu bağlamda kesinlikle sıfır tolerans sergileyeceğiz. Hakemlerimiz güçlü, yılmaz, tutarlı ve cesur bir tutum sergileyecekler" şeklinde açıklama yaptı.

Aynı zamanda Hugh Dallas bazı kuralları değiştireceklerini belirtti. İşte o kurallar;

Yedek kulübesinde teknik anlamda direktifleri veren kişi olarak sadece bir kişi ayakta durabilecek.

Yedek kulübesindekiler sorumlu davranacak, aksi davranışlar 4. hakem aracılığıyla maçın hakemine bildirilecek. Yani yedek kulübesindekiler ayağa kalkamayacak ve kart isteme talebinde bulunamayacaklar.

Saha içindeki saygısızlıklara tolerans gösterilmeyecek ve kart gösterilecek.

Kaleye çekilen şutlarda topun elle kesilmesi sarı kart ile cezalandırılmayacak ancak kaleci gibi uzayan eller pozisyonlarında bu durum geçerli değil.

Umut veren atağı elle kesme kart ile cezalandırılacak ama penaltı varsa kart gösterilmeyecek.

Ayaktan sekip ele çarpan top, umut veren bir pozisyon değilse ihlal sayılmayacak. Eğer umut veren pozisyon ise cezalandırılacak.

Penaltı vuruşları sırasında alan ihlali yapan oyuncular ile ilgili VAR hakemi daha önce uyarı yapıyordu. Yeni kurala göre artık VAR, direkt olarak hakeme tıpki ofsayt pozisyonlarında olduğu gibi atışın tekrar edilmesini söyleyecek.

Gol sevinçleri de kaybedilen zamana eklenecek.