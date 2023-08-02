Trendyol Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'de 2023-2024 futbol sezonunda görev yapacak hakem ve VAR hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2023- 18:33