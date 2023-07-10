Flaş transfer Hulk Süper Lig'e geliyor!

Son dakika transfer haberleri; Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarına devam eden takımlar flaş transferlere imza atmak istiyor. Bu yapılan flaş transferlerden biri de Hulk olmak üzere. Süper Lig ekiplerinden bir takım Brezilyalı yıldız futbolcu için girişimlere başladı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2023- 15:52