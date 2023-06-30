Transfer döneminin başlamasıyla birlikte birçok yıldız boşa çıktı. İşte futbol piyasasında 1 Temmuz 2023'ten itibaren bonservisi elinde olan futbolcular...
TRANSFER HABERİ: Bu yıldızlar artık serbest! Süper Lig devlerinin gözü o isimlerde
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi devler kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor. Süper Lig ekiplerinin gözü bir yandan da kulüpleriyle sözleşmesi sona ermiş yıldızlarda. İşte 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bonservisini elinde bulunduran o futbolcular... (aspor.com.tr - Detay Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Kubilay Açıkgün| Süper Lig Haberleri
Yayın Tarihi: 01.07.2023- 01:04 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023- 01:07
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