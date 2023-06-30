TRANSFER HABERİ: Bu yıldızlar artık serbest! Süper Lig devlerinin gözü o isimlerde

TRANSFER HABERİ: Bu yıldızlar artık serbest! Süper Lig devlerinin gözü o isimlerde

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor gibi devler kadrolarını güçlendirmeyi hedefliyor. Süper Lig ekiplerinin gözü bir yandan da kulüpleriyle sözleşmesi sona ermiş yıldızlarda. İşte 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bonservisini elinde bulunduran o futbolcular... (aspor.com.tr - Detay Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2023- 01:04 Güncelleme Tarihi: 01.07.2023- 01:07