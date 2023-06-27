Galatasaray'dan ayrılan Okan Kocuk Samsunspor ile ilk antrenmanına çıktı!

Süper Lig'in yeni takımı Samsunspor’un, Galatasaray’dan transfer ettiği kaleci Okan Kocuk şehre geldi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile görüşen Okan, takımla ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Yılport Samsunspor'un Galatasaray'dan transfer ettiği kaleci Okan Kocuk Samsun'a geldi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile görüşen Okan, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Yılport Samsunspor'un yeni transferi Okan Kocuk, sezonun hayırlı olması temennisinde bulunurken, yeni bir şehirde yeni bir takımda olmanın heyecanını yaşadığını belirtti.

BAYRAM İZNİ VERİLDİ

Kırmızı-beyazlı ekibe bugün yapılan antrenmanın ardından bayram izin verildi. Kurban Bayramı'nın ilk gününü izin yaparak geçirecek olan futbolcular, bayramın ikinci günü çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek. Öte yandan Samsunspor Kulübü'nde bayramlaşma töreni 29 Haziran Perşembe günü Nuri Asan Tesisleri'nde yapılacak.