Samsunspor'da Slovak savunmacı!

Samsunspor, Polonya'nın Lech Poznan takımında forma giyen defans oyuncusu Lubomir Satka'yı kadrosuna kattı. Slovak milli takımında da oynayan futbolcuyla İstanbul'da Yıldırım Holding binasında üç yıllık sözleşme imzalandı. Satka, 2019-2023 yılları arasında formasını giydiği Lech Poznan'da 113 müsabaka oynadı. Slovak savunma oyuncusu geçen sezon ise 22'si 11'de olmak üzere toplam 23 maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 de gol attı.

21 KEZ A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

1 metre 88 santim boyundaki Lubomir Satka, Slovakya U17, U19, U21 milli takımı forması giydi. Satka, 2018 yılından bu yana ise Slovakya A Milli Takımı kadrosunda yer alıyor. Şu ana kadar da Slovakya A Milli Takımı'nda 21 kez görev yaptı. Yılport Samsunspor, daha önce de Galatasaray'dan kaleci Okan Kocuk ile üç yıllık sözleşme imzalamıştı.