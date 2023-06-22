Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleşti. Yapılan genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu, Ankara'da gerçekleşti.

Yapılan genel kurulda TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu, 1 Haziran 2022-31 Mayıs 2023 dönemindeki hesap ve faaliyetleriyle ilgili oy birliğiyle ibra edildi.

Federasyonun 1 Haziran 2023-31 Mayıs 2024 dönemi tahmini bütçesi kabul edildi. TFF Yönetim Kurulu'na gerektiğinde bütçe tadilleri yapmak, taşınmaz alımı ve satımı ile ayni haklar tesisi için yetki verildi.

Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olduğu genel kurulda başkanlık seçimine geçilecek.