Transfermarkt verileri güncellendi. Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'dan Zaniolo, Icardi ve Nelsson, en değerli oyuncular listesinde ilk 3 sırayı aldı.
İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları!
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun tamamlanmasının ardından gözler en değerli futbolculara çevrildi. İşte Süper Lig devlerinde boy gösteren yıldızların yer aldığı o liste... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 08.06.2023- 17:57
Transfermarkt'ın son güncellemesinin ardından Arda Güler'in piyasa değeri 11 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya yükseldi.
İşte Süper Lig'de en değerli futbolcular: