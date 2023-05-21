Ümraniyespor Ankaragücü maçı CANLI İZLE (Ümraniyespor-Ankaragücü canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında MKE Ankaragücü'yle kozlarını paylaşıyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede, iki takım da galibiyetle ayrılmak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 18:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023- 18:00