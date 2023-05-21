Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
ÜMRANİYESPOR ANKARAGÜCÜ İLK 11'LER
Ümraniyespor: Berke, Mustafa, Epureanu, Glumac, Popov, Sackey, Serkan, Valentin Gheorghe, Sekidika, Onur, Umut.
MKE Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Arda, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Kitsiou, Beridze, Milson, Ali Sowe.
ÜMRANİYESPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor ile Ankaragücü arasında oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.