Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Kasımpaşa sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golü 58'inci dakikada Yasin Özcan kaydetti. Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 40'a çıkartarak 10'uncu sıraya yükseldi. İstanbulspor ise 35 puanla 15'inci sırada kaldı.



8'inci dakikada Kasımpaşa etkili geldi. Hızlı hücumda topla buluşan Hajradinovic, ceza sahası içi sol çaprazında hareketlenen Eysseric'e pasını aktardı. Bu oyuncu, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Jensen ayağıyla topu kurtardı. Dönen topu tekrar önünde bulan Eysseric, altı pasa çevirdiği topa Koita tekte vurdu fakat top kalenin üstünden dışarıya gitti.



24'üncü dakikada Kasımpaşa'da sağ kanattan savunma arkasına sarkan Ben Ouanes, ceza sahası içerisine girdikten sonra ortasını açtı. Ceza sahası dışı sol çaprazında boşta olan Yasin Özcan topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta kaleci Jensen topun kontrolünü sağladı.



33'üncü dakikada İstanbulspor'da sol kanatta topla buluşan Ethemi, pasını Eze'ye aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kalenin yanından dışarıya gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.



58'inci dakikada Kasımpaşa öne geçti. Rakip yarı sahasının ortasında topla buluşan Hajradinovic, pasını ceza sahası sol çaprazında müsait olan Yasin Özcan'a verdi. Bu oyuncu, rakibinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla top ağlara gönderdi: 1-0.



60'ıncı dakika Kasımpaşa'da orta alanda topla buluşan Eysseric, savunma arkasına sarkan Ben Ouanes'i gördü. Ben Ouanes'in içeri çevirdiği topa Hajradinovic tekte vurdu, top Jensen'de kaldı.



64'üncü dakikada sağ kanatta topla hareketlenen Hajradinovic'in ortasına iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı Jensen gole izi vermedi



88'inci dakikada İstanbulspor'da ceza sahası dışı sağ çaprazından Lokilo'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat gole izin vermedi. Kaleciden dönen topu sol kanatta önünde bulan Rroca, pasını Duhan Aksu'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden ortasında savunmadan seken topa Guri vurdu, kaleci Erdem bir kez daha gole izin vermedi.



Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



YASİN ÖZCAN SÜPER LİG'DEKİ 2'NCİ GOLÜNÜ ATTI



Kasımpaşa forması giyen Yasin Özcan, İstanbulspor karşılaşmasında takımının galibiyet golünü atarak Süper Lig kariyerindeki 2'nci golünü kaydetti. 17 yaşındaki oyuncu daha önce Süper Lig'in 19'uncu haftasında Başakşehir ile oynanan karşılaşmada gol atma başarısı göstermişti.