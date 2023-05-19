Başta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) olmak üzere futbol kulüpleri, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının yıl dönümü olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.
İşte o mesajlardan bazıları...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! #19Mayıs pic.twitter.com/ouOsT4hTxJ— TFF (@TFF_Org) May 18, 2023
Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileriyiz. 🇹🇷#Atamİzindeyiz ∞— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 19, 2023
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/mrKyEFSfCY
🇹🇷 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun! pic.twitter.com/spjp9ihBom— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2023
🇹🇷 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ulaşan Bandırma Vapuru, Türk Milleti'nin esarete karşı başkaldırısı ve bağımsızlık ruhunun denizler kadar engin ufku oldu. O geminin kıymetli yolcusu, keskin zekası ve istiklale adanmış kalbiyle bir milletin kurtuluş kahramanı ve Ata'sı oldu. Bugün… pic.twitter.com/85tTDTbook— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) May 18, 2023
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.— Trabzonspor (@Trabzonspor) May 18, 2023
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/3T8YZoq8HO