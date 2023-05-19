Futbol camiası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı!

Futbol camiası 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı!

Futbol camiası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları yayınladı. İşte o mesajlar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 19.05.2023- 10:56