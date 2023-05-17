Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fatih Karagümrük ile Adana Demirspor kozlarını paylaşıyor. Fatih Karagümrük - Adana Demirspor karşılaşmasının CANLI ANLATIMINI haberimizden takip edebilirsiniz...
F. KARAGÜMRÜK - A. DEMİRSPOR İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Dresevic, Baniya, Levent, Ozdoev, Shukurov, Lobjanidze, Feghouli, Borini, Diagne.
Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Morel, Semih, Rodrigues, Gökhan, Ndiaye, Yusuf, Akintola, Belhanda, Cherif.
FATİH KARAGÜMRÜK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fatih Karagümrük - Adana Demirspormaçı 17 Mayıs Çarşamba günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.