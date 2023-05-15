TFF'den yabancı kuralı açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralını açıkladı. Alınan karara göre, gelecek sezon da ilk 11'de 8 yabancı oyuncu aynı anda sahada yer alabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), önümüzdeki sezon Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de uygulanacak yabancı kuralını açıkladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Ligde yabancı uyruklu futbolcu uygulamasının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verdi:

Buna göre;

2023-2024 Futbol Sezonunda Spor Toto Süper Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir.

2023 - 2024 Futbol Sezonunda Spor Toto 1. Ligde Kulüpler, sahada müsabakaya devam eden kadroda aynı anda en fazla 5 yabancı uyruklu futbolcu bulundurulması koşuluyla, müsabaka isim listesi ve A Takım Listesine en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu yazabileceklerdir. Söz konusu kararların detayları 1. Transfer ve Tescil döneminden önce açıklanacaktır" denildi.