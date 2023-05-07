Ümraniyespor Sivasspor maçı CANLI İZLE (Ümraniyespor-Sivasspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında HangiKredi Ümraniyespor sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Ev sahibi ekip küme düşme hattında bulunurken, 4 maçlık mağlubiyet serisine son vermek istiyor. Konuk takım da puanlar alma peşinde... Ümraniyespor-Sivasspor maçına dair tüm detaylar ve karşılaşmanın CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 07.05.2023- 15:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023- 15:00