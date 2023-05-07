Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta karşılaşmasında HangiKredi Ümraniyespor ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER
Ümraniyespor: Orkun, Popov, Epureanu, Glumac, Onur, Sackey, Serkan, Geraldo, Sekidika, Kayode, Umut.
Sivasspor: Muammer, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Charisis, Saiz, Erdoğan, Gradel, Yatabare.
ÜMRANİYESPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor ile Sivasspor arasında oynanan maç saat 13.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.