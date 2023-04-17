Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı!

Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 17.04.2023- 15:51 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023- 15:59