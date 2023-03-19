Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta müsabakasında Sivasspor sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Sivasspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Ankaragücü maçı 19 Mart Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor

Vural; Paluli, Goutas, Camara, Ciftci; Charisis, Ulvestad, Arslan; Yesilyurt, Njie, Saiz

Ankaragücü

Akkan; Kitsiou, Radakovic, Cankaya, Kaldirim; Antalyali, Diack, Kilinc, Milson, Zahid; Sowe