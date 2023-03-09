Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 11 Mart Cumartesi, 12 Mart Pazar ve 13 Mart Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Giresunspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Lider Galatasaray, evinde Kasımpaşa ile oynayacakken, Beşiktaş da Başakşehir'in misafiri olacak. Hafta İstanbulspor - Sivasspor müsabakasıyla tamamlanacak. Bu hafta Fenerbahçe, Konyaspor ve Ümraniyespor maç yapmayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta programı şöyle:
10 MART CUMA
20.00 Giresunspor - Fatih Karagümrük
11 MART CUMARTESİ
16.00 FTA Antalyaspor - Kayserispor
19.00 Galatasaray - Kasımpaşa
12 MART PAZAR
13.30 MKE Ankaragücü - Corendon Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş
13 MART PAZARTESİ
20.00 İstanbulspor - DG Sivasspor