TFF'den açıklama var! "Siyasi söylemlerin yeri stadyumlar değil"

TFF'den açıklama var! "Siyasi söylemlerin yeri stadyumlar değil"

Ülkemizde son zamanlarda tribünlerde yaşanan olaylardan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklama geldi. TFF yapmış olduğu açıklamada, "Siyasi söylemlerin yeri stadyumlar değil" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2023- 16:32